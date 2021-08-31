Українці увірвалися в приймальне відділення лікарні і побили травматолога, який був на чергуванні
Про це стало відомо в Telegram-каналі "Народний Ревізор".
"Наша служба і небезпечна і важка. Неадекватна пара завалилася вночі у відділення міськлікарні, влаштували дебош і залили перцівкою чергуючого травматолога.
Про подальшу долю хуліганів нічого невідомо.",- пишуть автори публікації.
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До слова, у Києві троє підлітків напали на літнього чоловіка.
Київ сталася бійка. У дворі кілька підлітків побили чоловіка. Для нападу вони використовували газовий балончик.
"На Деміївці троє підлітків накинулися на літнього чоловіка - побили його і задули газом.
Невідомо, що служило причиною таких дій, але малолітні також кидалися і на жінку, яка робила їм зауваження".
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