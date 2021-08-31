У Запорізькій області під час відпочинку в Бердянську семирічна дитина плавала на матраці і течія віднесла малюка у відкрите море.

Про це повідомляє pro.berdiansk.biz.

Коли хлопчик почав раптово віддалятися від берега це, на щастя, побачили дорослі. Відомо, що подія трапилася біля бази під назвою «Посейдон». Коли хлопчика віднесло, батькам довелося пробігти близько кілометра. А потім вони помітили рятувальників.

У порятунку дитини взяли участь і люди, які на пляжі керували водними мотоциклами і здавали їх на прокат. Саме до них батьки вирішили звернутися за допомогою. Виявилося, що ці люди на пляжі також професійно займаються порятунком відпочиваючих. Вони витягли малюка з води і доставили його на берег.

Коли дитину дістали з води, течія його встигла віднести від берега на 700 метрів. На щастя, після попадання не берег, хлопчикові не знадобилася допомога медиків, він не постраждав.

За статистикою, найчастіше трагічні випадки на воді відбуваються через купання в невідповідних місцях. Такі дані надали співробітники Держслужби з надзвичайних ситуацій. Також серед основних причин нещасних випадків вони назвали самостійне купання дітей у водоймах і плавання в п'яному вигляді.

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