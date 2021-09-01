У перший день осені погода в Україні почне погіршуватися, а частину країни накриють дощі і грози

Синоптики попереджають про те, що в Україну йде значне похолодання. У середу, 1 вересня, зниження температур вже відчують жителі західних областей, а в найближчі дні те ж чекає і інші регіони.

В Укргідрометцентрі також повідомили, що в День Знань погодні умови в північних і, особливо, західних областях країни будуть несприятливими. Там очікуються грози, зливи і шквальний вітер. Невеликий дощ також пройде в Полтавській області.

На півночі України температури вночі коливатимуться від +11 до +13 градусів, а вдень – від +22 до +24.

У західних областях вночі стовпчики термометрів покажуть від +10 до +14 градусів, а вдень – від +16 до + 19.

У центральних областях вночі очікується від +11 до +14 градусів, а вдень – від +21 до + 25.

На Сході нічні температури коливатимуться від + 13 до +17 градусів, а денні – від +23 до + 27.

У південних областях вночі очікується від +13 до +17 градусів, а вдень – від +24 до + 27.

Нагадаємо, в Україні оголосили штормове попередження: синоптики розповіли, чого чекати.

Як повідомляла Politeka, оксамитовий сезон скасовується, в Україну увірветься різке похолодання.

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