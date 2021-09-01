Новий штам коронавірусу "Мю", вперше виявлений в Колумбії, зараз знаходять у третини нових хворих.

Про це повідомили в ВОЗ.

За даними організації, перший раз цей штам розпізнали на початку 2021 року в Колумбії. Зараз даним варіантом коронавірусу інфікуються 39% нових хворих. Всього в світі 3,7 тис.людей захворіли зазначеним штамом вірусу. Найбільше різновид вірусу поширився серед жителів латинської та Центральної Америки.

"Мю" встиг дістатися і до Європи, торкнувшись Нідерландів, Бельгії, Італії та Іспанії. 1,4 тис. хворих знайшли на території США. До липня новий вірус зайняв третій рядок за поширеністю в Майамі, поступившись варіантам" гамма "і"дельта".

Новий варіант вірусу вивчили в університеті Брешіа, а також Біомедичному університеті Риму. Дослідження показало, що відносно хорошим захистом від вірусу забезпечені люди, які встигли зробити щеплення препаратом від Pfizer/Biontech.

У нового варіанту вірусу з'явилися нові мутації шипа, також у нього залишилася частина ознак, вже відомих дослідникам. У ВООЗ варіанти коронавірусу, рівень виявлення і поширеність яких збільшується, вносять в окремий список, позначаючи штами, як «представляють інтерес для організації».

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