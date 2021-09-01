Російський репер Morgenshtern назвав Україну суцільною столицею кайфу і заявив, що обожнює її.

Заява прозвучала в програмі «В гостях у Гордона».

"Це все просто одна суцільна якась столиця кайфу, реально. От чесно: в Україні мені подобається набагато більше, ніж в Рашці, в плані людей", - зазначив Morgenshtern.

На питання про ставлення до України Виконавець сказав, що обожнює цю країну і вже встиг побувати в Одесі, Харкові та Києві. Був він, як виявилося, і у Львові, але проїздом. Репер зазначив, що українці більш добрі, душевні, ніж жителі його країни, а також вони менш агресивні.

Причину відмінностей Виконавець угледів в тому, що з жителями Росії завжди зверталися жорстко і це триває до сьогоднішнього дня. В Україні, на його думку, подібного немає. Morgenshtern розповів, що його кліп "Новий Мерін", зняли саме українці.

Відзначимо, що справжнє ім'я виконавця Алішер Валєєв. Він з'явився на світ в Росії, в місті Уфа. Здобув популярність в середині 2018 року. У той час він створював пародії на різних виконавців і публікував отримані відео на YouTube. У тому ж 2018 році з'явилася його дебютна платівка – міні-альбом отримав назву Hate Me. Всього він встиг записати вже п'ять альбомів.

Нагадуємо, що Фреймут попередила українців про "монстрів" у шоу-бізнесі

Як повідомляла Politeka, Камінська з "НеАнгелів" після трагедії в родині поділилася рідкісним фото

Також Politeka писала, що Моргенштерн, який погрожує нацбезпеці, прорвався в Україну