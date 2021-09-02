У соцмережах опублікували ролик, як смерч вийшов на берег і розкидав пляжні меблі

Потужний смерч обрушився на пляж "Бургас", розкидавши по березі шезлонги і парасольки. Подія трапилася ввечері 1 вересня у Сочі (Росія).

В місті діє штормове попередження, писати російські ЗМІ.

Кадри зі смерчем у мережі опублікували очевидці. На записі видно, що з моря на сушу зайшла велика воронка, яка підняла в повітря предмети, що були в зоні відпочинку. Попередньо, під час інциденту ніхто не постраждав.

Зазначимо, що за повідомленням місцевої влади, Негода в регіоні триватиме ще кілька днів. Рятувальники рекомендували людям вжити всіх необхідних запобіжних заходів. Також відпочиваючим порадили тимчасово не відвідувати пляжі.

На річках можливі підйоми рівнів води, місцями з досягненням несприятливих відміток. Зростає ризик сходу селевих потоків малого обсягу.

Також на курорті до третього вересня прогнозують формування смерчів над морем. Рятувальники рекомендують жителям і гостям курорту вжити всіх необхідних запобіжних заходів, тимчасово відмовитися від відпочинку біля води.



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