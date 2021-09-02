Самим таксистам може загрожувати відповідальність за такі дії
Таксисти жорстоко познущалися над пасажиром, який відмовився оплачувати проїзд. Спочатку застосували фізичну силу, а потім додали покарання - змусили вмитися зеленкою.
Деталі повідомили на одному з місцевих Telegram-каналів.
Стверджується, що пасажир нібито хотів проїхати на таксі, не заплативши, і таким чином водії вирішили його покарати.
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"Тіло хотіло безкоштовно покататися в таксі. Отримавши пару трійку фізичних зауважень від таксистів, сам з доброї волі додав собі покарання, обливши себе зеленкою, і пішов додому", - йдеться в підписі до відео.
На знятих кадрах видно, як чоловік відкриває пляшечку, ймовірно, з зеленкою і виливає її собі на голову. При цьому чоловічі голоси говорять, щоб потерпілий облив собі також обличчя і починають погрожувати, якщо він не послухає.
У коментарях деякі користувачі підтримали вчинок таксистів, інші ж висловили обурення і нагадали авторам відео і про те, що їм може загрожувати відповідальність за такі дії.
Нагадаємо, що таксисти побилися посеред вулиці: відео розлетілося по мережі.
Як повідомляла Politeka, таксист вирішив покарати людей за зауваження, серед постраждалих дитина.
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