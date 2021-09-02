24-річний Львівський водій за водіння під дією алкоголю і наркотиків позбувся прав на 80 років і отримав штраф на загальну суму в 397 тис.грн.
Про це повідомляє Zaxid.net.
Вказаному водієві належить своєрідний рекорд за кількістю штрафів за їзду в нетверезому вигляді. Зазначимо, що нинішній показник штрафів у 397 тис. грн. - не повний, оскільки суди встигли розглянути не всі адміністративні справи, які вже відкриті щодо цієї людини.
Зараз прийнято рішення про конфіскацію машини у порушника. Слід сказати, що її до цього вже забирали. Крім того, сукупний час протягом якого молода людина не зможе сідати за кермо досягло вісімдесяти років.
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У матеріалах справи сказано, що житель Львова в червні отримав 15 діб арешту за те, що регулярно керував машиною під впливом наркотиків. Відомо, що водія звуть Іван Панас, а свої порушення він здійснював на BMW 525.
Протягом 2019 року його в нетверезому вигляді за кермом встигли зловити чотири рази, а за час 2021 року він встиг попастися вже дев'ять разів. Іван зізнався суддям, що легковик перебуває у власності його матері, а він користується цією машиною без її дозволу. Слід зазначити, що Іван не звертає уваги на рішення судів і відмовляється оплачувати штрафи, проте іноді він все ж відвідує засідання.
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