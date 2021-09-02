У Києві біля станції метро Арсенальна площа під землю провалився вантажний автомобіль.

У Telegram-каналі «Вартові Еспресо"опублікували відео та фото з місця події.

Зазначимо, що Арсенальна площа до останнього часу перебувала на реконструкції, проте за день до події її відкрили, представивши в оновленому вигляді. На місце події приїхали рятувальники. Машину обгородили. Вантажівку витягли з-під землі за допомогою крана.

Під плиткою проходять комунікації, що ведуть до розміщеного на площі фонтану. Зараз фахівці перевіряють, чи не пошкодилися вони. Ситуацію прокоментували в Київській міській державній адміністрації. Там повідомили, що до кінця поточного тижня фонтан повинні відновити. Таку обіцянку дав інвестор проекту.

Також в адміністрації підкреслили, що завдані збитки повинен буде компенсувати сам власник вантажного автомобіля. На Арсенальній площі "сухий" фонтан пошкодили 2 вересня.

Водій на вантажівці привіз питну воду, щоб доставити її в одну з будівель, які знаходяться на цій площі. Передбачалося, що водій залишить вантажівку біля воріт. Але він проїхав далі, ніж це було дозволено і пошкодив відреставроване покриття. Винуватця події, ймовірно, визначать правоохоронці і суд.

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