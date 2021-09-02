Вакцина AstraZeneca посіла перше місце за кількістю країн, в яких вона визнана, а також з цим уколом туристів впускають у більшу частину регіонів світу.

Інформацію надали в МОЗ України.

AstraZeneca, зроблена в Кореї і Європі визнається на території 140 країн. Відзначимо, що індійський варіант препарату AstraZeneca/Covishield визнали лише в шістдесяти країнах.

Документ про проходження вакцинації препаратом Comirnaty/Pfizer схвалюють в 120 державах. Якщо людина прищепилася вакциною Moderna, для нього відкрита дорога в 80 держав. У разі вакцинації CoronaVac, безперешкодно потрапити можна буде на територію 50 країн.

У прес-службі МОЗ підкреслили, що, якщо якась країна визнає певну вакцину, це ще не означає, що щеплену їй людину впускатимуть на її територію без додаткових документів. Кожна країна в індивідуальному порядку визначає правила, на основі яких люди можуть перетинати її кордони. Ці правила залежать від ситуації з поширеністю коронавірусної хвороби в кожній окремій державі. Також певні обмеження можуть накладатися на туристів з країн з високою епідемічною небезпекою. Зазначені правила в'їзду поступово переглядаються.

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