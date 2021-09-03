Погода в Україні різко зміниться під кінець першого тижня вересня з приходом значного похолодання

Як повідомили синоптики, в п'ятницю, 3 вересня, в Україну увірветься сильний антициклон, який повністю змінить погоду по країні. Так, день буде сонячним у всіх областях, а опадів не очікується ніде.

Разом з цим українців чекає значне похолодання: температури по країні опустяться до більш осінніх позначок, а літня спека повністю відступить.

Крім того, у всіх областях за винятком західних очікується сильний вітер з поривами.

Так, у північних областях стовпчики термометрів вночі покажуть від + 5 до +7 градусів, а вдень – від +14 до + 17.

На Заході нічні температури коливатимуться від + 6 до +10 градусів, а денні – від +16 до + 20.

У центральних областях вночі очікується від + 6 до +8 градусів, а вдень – від +16 до + 19.

На сході вночі стовпчики термометрів опустяться до + 8...+11 градусів, а вдень повітря прогріється до +16 ... +20.

У південних областях нічні температури коливатимуться від + 9 до +12, а денні – від +19 до +21.

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