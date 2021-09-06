У віці 88 років пішов з життя культовий французький актор Жан-Поль Бельмондо

Про смерть знаменитого актора театру і кіно 6 вересня повідомило агентство AFP з посиланням на його адвоката. Точна причина смерті знаменитого артиста поки не розкривається.

Жан-Поль Бельмондо народився 9 квітня 1933 року у Франції. Він закінчив Вищу національну консерваторію драматичного мистецтва, після чого почав виступати на сцені театру.

У кіно Бельмондо дебютував в 1957 році, знявшись у фільмі "Мольєр", проте сцени з його участю були вирізані з картини перед прем'єрою. Побачити актора на екранах глядачі змогли вже після його зйомок у фільмі "Будь красива і мовчи", де також дебютував як актор Ален Делон.

Справжня слава прийшла до Бельмондо вже у віці 26 років разом з роллю харизматичного негідника у фільмі "На останньому диханні".

Серед його найвідоміших робіт такі французькі фільми, як: "Жінка є жінка", "Злодій", "Доктор Пополь" і "Професіонал". Завдяки його харизматичним персонажам, Бельмондо свого часу став кумиром цілого покоління.

Всього за свою кар'єру Жан-Поль Бельмондо зіграв більше 80 ролей в кіно і 30 – в театральних спектаклях. Його останньою картиною став фільм "Людина і собака", в якому він зіграв роль 74-річного пенсіонера.

У 2015 році Бельмондо оголосив про завершення своєї кар'єри в кіно.

Актор був двічі одружений. У шлюбах у нього народилося четверо дітей, проте старша дочка, Патриція, в 1993 році загинула в пожежі.

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