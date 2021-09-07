Погода в Україні 7 вересня буде по-осінньому прохолодною

Як пише Politeka.net, в Укргідрометцентрі оновили прогноз, розповівши, якою буде погода перед "бабиним літом". Як відомо, з кінця літа в Україні спостерігається поступове зниження температури. Метеорологічна осінь почалася чітко за календарем, атакувавши українців дощами і похолоданням. Втім, зовсім скоро в Україну знову повернеться тепло, а температура підніметься до 25 градусів.

У вівторок же в більшості областей очікується осіння температура в районі 16-19 градусів. Дощів не передбачається, тому українці зможуть прогулятися на свіжому повітрі.

У західних областях очікується 16-18 градусів, а на заході стовпчики термометра прогріються до 18-20 градусів. Найтепліше буде в Закарпатській області, де потеплішає до 23 градусів.

У центральних регіонах очікується 16-19 градусів. Температура в Києві почне потихеньку зростати.

На Сході і Півночі все ще буде прохолодно. Температура коливатиметься в районі 14-18 градусів. Прохолодніше всього буде на Півночі.

На Півдні традиційно буде найтепліше. Там сонце прогріє повітря до 19-21 градуса.

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Раніше Politeka писала, що після різкого похолодання в Україну повернеться літо: коли потеплішає.

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