Боксер Теофімо Лопес, володар титулу абсолютного чемпіона світу в легкій вазі повідомив, що не хоче реваншу з Василем Ломаченком.

Про це пише SkySports Boxing.

"Реваншу не буде. Якби я програв, то він ніколи б не дав мені ще один шанс. Так чому я повинен це робити?» - заявив Лопес.

За словами американського боксера, в його планах – підйом у ваговій категорії, а також поєдинок з Джошем Тейлором, абсолютним чемпіоном у цьому дивізіоні. Лопес підкреслив, що Ломаченко не дав би йому шансів на повторну зустріч, за умови власної перемоги.

Американський боксер визнав, що саме перемога над українцем перетворила його на короля легкого дивізіону. Це визнав і сам Ломаченко. Американець повідомив, що знає про спроби українського колеги реабілітуватися, проте припущення деяких любителів боксу про те, що реванш відбудеться він назвав кумедними.

Теофімо Лопес зазначив, що його думки зараз зосереджені тільки на русі вперед. Американський боксер впевнений, що момент, коли можна було б провести реванш вже пройдено.

Зазначимо, що Василь Ломаченко програв Теофімо Лопесу в 2020 році. Рішення про це судді прийняли одноголосно, але для багатьох любителів боксу такий результат виявився несподіваним.

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