Постраждалих врятували інші відпочиваючі, їх речі так і залишилися під завалом.

На території окупованого Криму під Севастополем у селищі Любимівка стався зсув на нудистському пляжі.

Про це повідомляє "Типовий Крим".

"Врятованим досить серйозно дісталося, лежать, стогнуть. Їх речі так під грунтом і залишилися", - сказано в повідомленні.

За даними очевидців, при сході грунту постраждали жінка і чоловік. Цих людей засипало піском. Їм на допомогу прийшли знаходяться на пляжі відпочиваючі. Вони відкопали постраждалих. На місце події прибули рятувальники і машина швидкої допомоги. Після того, як постраждалі отримали першу допомогу, їх передали лікарям у машині швидкої допомоги.

Раніше ми повідомляли, що в Україні через проливні дощі зруйнувалися дороги і затопило будинки. Негода обрушилася на Чернівецьку область. Там проливні дощі обрушилися на десятки міст і сіл. Найбільше постраждали будинки в Хотинському та Заставнинському районах. Відразу кілька сіл виявилися відрізані від інших населених пунктів, оскільки дощова вода зруйнувала наступні до них під'їзні шляхи. Сильна злива переріс у повноцінну повінь. У числі населених пунктів, на які обрушилися підтоплення, виявилися Юрківці, Баламутівка, Ржавинці, Брідок, Веренчанка, Погорілівка. На місцях події почали працювати представники Держслужби з надзвичайних ситуацій.

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