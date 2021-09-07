У Вознесенську Миколаївської області сталася ДТП, в якій постраждав мер міста

Як пише Politeka.net з посиланням на прес-службу Нацполіції, в даний момент правоохоронні органи встановлюють обставини аварії за участю 32-річного Євгена Величка. Як повідомили в поліції, аварія сталася вранці 7 вересня на перетині вулиць Берегової і Черняховського. Автомобіль міського голови зіткнувся з пасажирським автобусом.

Як повідомили у Фейсбук-спільноті "Вознесенський Вісник", стан мера після аварії задовільний, його життю нічого не загрожує. Як заявив сам потерпілий, в момент повороту сонце засліпило йому очі. Це і стало причиною аварії, оскільки він не помітив автобус і врізався в нього.

У спільноті зазначають, що після аварії номерні знаки з автомобіля були зняті, а в поліції не було зафіксовано звернення з приводу даної аварії. Крім цього, якийсь чоловік на ім'я Віталій намагався заявити, що він був за кермом автомобіля, а не мер.

Додамо, що в автобусі під час аварії не було пасажирів.

Нагадаємо, що чоловік помер прямо посеред проїжджої частини: відео трагедії.

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