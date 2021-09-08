Посольство України в Італії закликає це виправити

Італійський підручник з географії потрапив у міжнародний скандал

В італійському підручнику з географії Україну, Білорусь, Молдову та країни Прибалтики зарахували до "російських регіонів".

Про це повідомило в Facebook посольство України в Італії.

Дітям пропонується завдання, в якому потрібно заповнити прогалини в тексті про географічні межі російського "регіону" і країнах, що входять в нього. Йдеться про підручник Namaskar. Benvenuti nel mondo della geografia ("Ласкаво просимо в світ географії") автора Альберто Фре.

Також уважні читачі виявили перекручену інформацію про Україну та замовчування фактів російської агресії проти нашої держави.

До всього іншого Крим територіально на карті показаний українською територією, а населення Криму пораховано, як населення РФ.

Посольство звернулося до Міністерства освіти Італії, в Асоціацію італійських видавців і безпосередньо у видавництво підручника і закликало виправити зазначену статтю.

У свою чергу, дипломати запропонували співпрацю "в контексті надання авторам навчальних посібників правдивої інформації про події в Україні".

Нагадаємо, що влада Львова розмістила карту України з "відрізаним" Кримом і виправдалася за ляп.

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