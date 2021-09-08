Італійський підручник з географії потрапив у міжнародний скандал
В італійському підручнику з географії Україну, Білорусь, Молдову та країни Прибалтики зарахували до "російських регіонів".
Про це повідомило в Facebook посольство України в Італії.
Дітям пропонується завдання, в якому потрібно заповнити прогалини в тексті про географічні межі російського "регіону" і країнах, що входять в нього. Йдеться про підручник Namaskar. Benvenuti nel mondo della geografia ("Ласкаво просимо в світ географії") автора Альберто Фре.
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Також уважні читачі виявили перекручену інформацію про Україну та замовчування фактів російської агресії проти нашої держави.
До всього іншого Крим територіально на карті показаний українською територією, а населення Криму пораховано, як населення РФ.
Посольство звернулося до Міністерства освіти Італії, в Асоціацію італійських видавців і безпосередньо у видавництво підручника і закликало виправити зазначену статтю.
У свою чергу, дипломати запропонували співпрацю "в контексті надання авторам навчальних посібників правдивої інформації про події в Україні".
Нагадаємо, що влада Львова розмістила карту України з "відрізаним" Кримом і виправдалася за ляп.
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