Український боксер Іван Редкач сколихнув громадськість жорсткими словами про українців

Як пише Politeka.net, 35-річний Іван Редкач Редкач, який народився на Сумщині, а зараз живе і тренується в США, відповів на запитання в сторіс свого Instagram.

Боксер заявив, що любить Україну, проте не людей, які тут живуть. Він назвав українців жебраками, які не мають ніякої мотивації в житті.

"Дуже Люблю Україну, не люблю людей, які живуть там, без мрії і мотивації, без своєї думки, жебраки в душі", - написав він.

На думку Редкача, більшість українців - "як стадо баранів".

35-річний Іван Редкач останнім часом виступав у першій напівлегкій вазі (до 63,5 кг). На професійному рингу він виграв 23 поєдинки, зазнав шести поразок і один бій звів внічию.

У числі його жертв виявився навіть знаменитий Девон Александер, що протримався тільки шість раундів. 25 січня 2020 року українець зустрівся з Денні Гарсією, поєдинок з яким став для Редкача найскандальнішим. У восьмому раунді Редкач вкусив суперника в область шиї, але і це не допомогло йому здолати Денні Гарсію.

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