Трагічно загинув глава МНС РФ Євген Зінічев

Про це повідомляють у Міністерстві надзвичайних ситуацій Росії.

За попередньою інформацією, він зірвався зі скелі.

Міністр приїхав в Дудинку, де стартували міжвідомчі навчання МНС щодо захисту територій арктичної зони країни від надзвичайних ситуацій.

Інформація про трегедію з 55-річним Євгеном Зінічевим уточнюється.

До слова, у одіозного екс-нардепа від "Партії регіонів" Олега Царьова померла дочка.

Колишній депутат від фракції "Партія регіонів" Олег Царьов повідомив про смерть своєї 17-річної дочки Катерини.

"Я не зміг її захистити. Я ніколи собі цього не пробачу. Частина мене померла разом з нею. Частина мене лежить і обіймає її в могилі. Частина мене ще жива, але прагнути померти швидше і зустрітися з нею. Обійняти її", - написав Царьов.

Причини страшної трагедії на даний момент не відомі.

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