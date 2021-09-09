У Київській області потрапив в аварію мікроавтобус, водій якого повинен був доставити в аеропорт "Бориспіль" з Умані 13 паломників-хасидів.

Про це повідомили в Міністерстві внутрішніх справ.

Відомо, що водієві автобуса 37 років. За даними правоохоронців, ДТП сталася о 4 годині ранку біля села Чупира, коли автобус проходив по 109 кілометру траси Київ – Одеса.

За попередніми даними, водій слідував у правому ряду з реверсивним рухом. Раптово його засліпило світло фар зустрічного авто. Водій спробував піти від зіткнення в лоб. Під час маневру він правим боком машини врізався в автобус, який йшов назустріч. Водія викинуло в поле, і він опинився на іншій стороні траси. В аварії загинув один іноземець 45 років. Він їхав у мікроавтобусі. Іншим пасажирам вдалося уникнути серйозних травм.

Відзначимо, що саме восьмого вересня почався від'їзд паломників-хасидів з міста Умань в ті країни, з яких вони приїхали. Справа в тому, що святкування етапу Рош га-Шана – єврейського нового року підійшло до кінця. За офіційними даними, серйозних подій під час святкування не зафіксували. У 2021 році Рош га-Шана відзначали з 6 по 8 вересня. Хасиди щороку прибувають в Умань, щоб зустріти це свято поруч з могилою цадика Нахмана.

Нагадаємо, що на трасі Київ-Одеса розбився автобус з хасидами

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