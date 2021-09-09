Глава МНС Росії Євген Зінічев загинув нібито зовсім не так, як оголосила офіційна версія

Про це повідомляє з посиланням на очевидців ряд російських ЗМІ, передає "Радіо Свобода".

Так, повідомляється, що Зінічев загинув не на навчаннях, а під час туристичної подорожі на великий Іркіндинський водоспад (Кітабо-Орон) в Путоранському заповіднику.

Крім того, не міністр рятував оператора і зірвався в обрив, а навпаки.

Джерела повідомляють, що Зінічев, як і сказано в офіційному повідомленні, відкрив навчання МНС в Норильську. А потім відправився на озеро Лама приблизно в 120 кілометрах від міста. Це одна з визначних пам'яток Красноярського краю, на яку регулярно возять високопоставлених гостей.

Скалы в Норильске. Какие тут могут быть «учения», сложно сказать. pic.twitter.com/VhCVyNJ6MC — Вал Мишель (@VALMICHEL7) September 8, 2021

Інцидент міг трапиться в іншій точці неподалік від озера - на водоспаді Кітабо-Орон. Офіційні особи повідомили, що міністр загинув, намагаючись врятувати 63-річного режисера Олександра Мельника. За однією з версій, Зінічев стрибнув за ним з обриву в річку, але розбився об камінь. За іншою-намагався утримати його від падіння з обриву. Але, за даними ЗМІ, все було зовсім не так.

Источник «Тайги.инфо» утверждает, что глава МЧС Евгений Зиничев погиб не при «исполнении служебного долга, находясь в Норильске на межведомственных учениях по защите арктической зоны от ЧС», как ранее сообщали в ведомстве, а во время экскурсии к озеру Лама на плато Путорана. pic.twitter.com/3bw5ztHr6L — SOTA (@SotaVision) September 8, 2021

Повідомляється, що глава російського МНС підійшов до краю водоспаду і підслизнувся (в цю пору року там вже холодно і є лід). Оператор, який знімав навчальний фільм для МНС, спробував врятувати Зінічева, але в підсумку обидва впали і померли в лікарні.

55-річний генерал армії Зінічев очолював МНС РФ з травня 2018 року. Він служив в КДБ, 9 років працював в особистій охороні Володимира Путіна, три місяці очолював Калінінградську область і обіймав посаду заступника директора ФСБ.

Евгений Зиничев, когда он был телохранителем Путина pic.twitter.com/xxvNXBKFRA — Алексей Венедиктов (@aavst) September 8, 2021

Також Зінічев входив до складу Ради Безпеки-дорадчого органу при Президентові Росії, в який включені всі силові міністри і ключові російські чиновники вищого рівня.

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