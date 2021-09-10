У Київській області 31-річний поліцейський потрапив в аварію і вилетів у кювет.

Про це повідомили в прес-службі поліції Київської області.

За даними правоохоронців, капітан поліції не впорався з керуванням. Коли машина опинилася в кюветі, вона ще й врізалася в дерево. Капітана поліції доставили в лікарню, але лікарі виявилися безсилі, і він помер.

У поліції зазначили, що трагедія сталася 9 вересня за годину до півночі. У Нацполіції висловили співчуття близьким загиблого. Відомо, що дільничний офіцер їхав з села П'ятигори додому в бік міста Тетієва. Він помер у несвідомому стані. У Капітана залишився чотирирічний син і молода дружина. Під час трагедії Співробітник правоохоронних органів перебував у відпустці.

Раніше ми повідомляли, що в Одесі правоохоронці шукають свідків смертельної аварії. ДТП сталася біля заправки "Укрнафта" на Об'їзній дорозі о 17:30. Трагедія трапилася в листопаді 2020 року. Водій ВАЗ збив пішохода, прямуючи в село Усатове з Одеси. Потерпілий загинув. За словами родичів по закінченню семи місяців справу припинили. Однак за рішенням суду його відновили, визнавши постанову слідчого про його зупинку незаконною. Досудове розслідування триває.

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