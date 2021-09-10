У Києві іноземці побилися з перехожими після того, як влаштували незаконні гонки по тротуару на трьох машинах.
Про це повідомляє «Київ Оперативний».
За даними правоохоронців, подія трапилася 9 вересня. Гонки іноземці почали на проспекті Перемоги, вночі, поруч з будівлею центрального Рагсу. Очевидці повідомили, що керували автомобілями представники однієї з кавказьких республік.
Першими в те, що відбувається втрутилися люди, які проходили по тротуару. Вони перегородили собою проїзд гонщикам. Після цього близько десяти людей вийшли з машин. Почалася словесна перепалка. Незабаром вона переросла в справжню бійку. На місце прибули правоохоронці та медики швидкої допомоги. Поліцейські затримали двох водіїв. Також водій однієї з машин зник, попрямувавши в бік центру міста. За ним в погоню помчали поліцейські.
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Раніше ми повідомляли, що в Київській області поліцейський під час поїздки на своїй машині вилетів у кювет і помер від отриманих травм. Капітан поліції в певний момент втратив контроль над автомобілем. Коли машина потрапила в кювет, автомобіль ще й зіткнувся з деревом. Капітана поліції відвезли в лікарню, проте медики не змогли його врятувати. Трагедія сталася 9 вересня о 23: 00.
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