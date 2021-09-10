У Мелітополі батько п'ятирічного хлопчика на його очах почав бійку з лікарем хірургом за якою також спостерігали пацієнти, що знаходилися поруч.

Про це повідомляє РИА-Мелітополь.

За даними видання, подія трапилася в консультативно-діагностичному центрі. Жертвою нападу став лікар-хірург на ім'я Сергій Зеваченков. Нападником виявився чоловік, який привів в центр свого п'ятирічного сина і спробував потрапити на прийом разом з ним. Причиною конфлікту стало те, що хірург вирішив передати дитину іншому лікарю.

Сам Сергій Зеваченков розповів, що прийом в той момент у нього вже закінчився, тому він хотів зайнятися оглядом пацієнтів, які перенесли операції. Таким був графік медика. У цей момент в кабінет медика зайшли жінка, а також батько з дитиною. Хірург заявив, що прийом завершено, а його кабінет обробили антисептиком. Батько відповів, що дитина страждає від гострого болю, тому хірург прийняв рішення його оглянути. Лікар встановив, що хлопчикові потрібна операція. Медик запропонував передати дитину іншому лікарю, який повинен був прийти через п'ять хвилин, але батько у відповідь вдарив його кулаком в обличчя.

"А ти, що неадекватний? Або ти п'яний і не можеш сам розкрити нарив", - закричав чоловік.

Мати дитини заявила, що лікар напав першим, а її чоловік оборонявся. Встановити обставини події належить правоохоронцем.

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