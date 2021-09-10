Призерка Олімпійських ігор у Токіо Ярослава Магучіх відповіла на критику після нового фото з росіянкою

Спортсменки зробили колективне фото після фіналу Діамантової ліги в Цюріху.

Знімок з'явився в Instagram австралійської легкоатлетки Елінор Паттерсон і наробив багато шуму в мережі.

"Воно було зроблено на прохання стрибунки Каміли Ліцвінко, яка завершує свою кар'єру і хотіла відобразити ці спогади! І тепер кульмінація: обіймає мене не Марія, а Нікола МакДермотт представниця Австралії, будьте уважнішими, будь ласка», - пише українка.

"Замість того щоб писати мені всяку гидоту займіться собою і використовуйте час з користю! Шановні журналісти, коли ви почнете думати, а потім писати?" - додала українська спортсменка.

"Замість того, щоб обніматися, поїхала б на фронт, або хоча б госпіталь до поранених - може б щось зрозуміла) хоч я дуже сумніваюся", " Правильно;!) Молодець, що так відповіла!", "Дівчинка-молодець! Постійно входячи в число призерів прославляє Україну. Так тримати!", "А ця дівчинка подумала скількох українців образила вона своїми фото, взагалі-то її Армійське звання, поїздки на змагання і заняття самим спортом оплачені все тими ж українцями", - пишуть в мережі українці.

Нагадаємо, у Мінспорту пояснили фото Магучіх з росіянкою: "я бачив, як вона раділа".

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