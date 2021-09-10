Звільнили з поліції в 22 роки.

Звільнений поліцейський з Чернігова організував велике наркоугрупування.

Про це повідомили в прес-службі Нацполіції України.

За даними правоохоронців, учасники злочинної групи діяли на території Чернігівської та Київської областей. Співробітники Служби внутрішньої безпеки знайшли і викрили підозрюваних у торгівлі наркотиками.

Колишнього колегу поліцейські затримали. За даними слідства 28-річний чоловік очолював банду і готував амфетамін самостійно. Робив це він на території свого приватного будинку. Крім того, колишній поліцейський керував продажем і розподілом наркотику. Члени банди самі вживали наркотики у власній лабораторії.

Організатор угруповання був співробітником поліції до 2015 року. Коли його звільнили, йому виповнилося 22 роки. Після звільнення чоловік створив схему з виробництва та продажу амфетаміну в Чернігівській та Київській областях.

Діяли учасники банди в гаражі та ювелірній майстерні, яка перебувала у власності одного з фігурантів справи. Правоохоронці затримали підозрюваних.

Лідеру групи та ще одному її члену повідомили про підозру у збуті, зберіганні та виготовленні наркотиків. Роль інших фігурантів зараз встановлюють слідчі.

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