Колишній міністр екології Лівану ВІАМ Ваххаб порівняв українок з повіями.

Про це повідомляє Alquds Alarabi Newspaper.

На батьківщині політик піддався критиці, а українці закликали його дати публічні вибачення. Образливі висловлювання політик виголосив 12 вересня на ліванському телебаченні, в прямому ефірі. Ваххаб виступив на каналі за назвою "Аль Жадіда", як гість ранкового шоу.

Коли почалося обговорення політичної ситуації, в якій опинився Ліван, політик порівняв жінок з України і Росії з повіями. За словами колишнього міністра, він колись поцікавився у президента Мішеля Ауна природою такої країни, як Ліван, а після додав:

"Я сказав йому, якщо ми є країною проституції, Дозвольте нам ввести 10 тисяч російських або українських жінок".

Політик розповів, що Аун у відповідь засміявся. Після ефіру Ваххаб зіткнувся із засудженням від великої кількості користувачів соціальних мереж. Партія, в якій зараз перебуває політик, під назвою "Аль Таухид Аль Арабі", заявила, що користувачі неправильно зрозуміли її лідера.

В українському посольстві в Лівані засудили слова Ваххаба, заявивши, що вони принижують гідності українок. Дипломати звернулися до екс-міністра і зажадали публічних вибачень перед українцями.

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