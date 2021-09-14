Правоохоронці вже відкрили провадження після дій водія

У Запоріжжі водій маршрутки вдарив дверима пенсіонера, який хотів зайти в салон з тачкою. Він також вилаяв пенсіонера і щосили грюкнув його дверима по голові. Його вже покарали за це.

Яке покарання його чекало повідомив мер Запоріжжя Володимир Буряк на своїй сторінці в Facebook.

Водієві загрожує штраф або до року виправних робіт. Фірму-перевізника оштрафували на 10 тис. гривень. А в мерії розірвали з ними угоди. Крім того, в компанії розповіли, що водій розкаявся і написав заяву про звільнення.

"Ніхто не має права піднімати руку на людину, особливо беззахисну!"- написав Буряк.

Варто нагадати, що неприємний випадок з пенсіонером стався в маршрутному таксі №85 в Запоріжжі.



Після удару в голову пенсіонер впав. На опублікованих кадрах видно, як потерпілий пенсіонер сидить навпочіпки і тримається за забиту голову. Обурені пасажири викликали поліцію. А поки патрульні їхали, заблокували водія і не дали йому втекти.

Нагадаємо, що водій відмовився везти пенсіонерку, відео.

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