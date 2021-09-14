Правоохоронці вже відкрили провадження після дій водія
У Запоріжжі водій маршрутки вдарив дверима пенсіонера, який хотів зайти в салон з тачкою. Він також вилаяв пенсіонера і щосили грюкнув його дверима по голові. Його вже покарали за це.
Яке покарання його чекало повідомив мер Запоріжжя Володимир Буряк на своїй сторінці в Facebook.
Водієві загрожує штраф або до року виправних робіт. Фірму-перевізника оштрафували на 10 тис. гривень. А в мерії розірвали з ними угоди. Крім того, в компанії розповіли, що водій розкаявся і написав заяву про звільнення.
Філіпа Кіркорова потрясла раптова смерть відомої співачки: "Цього не може бути"
Зірка "Орел і Решка" Андраде в купальнику розсмішила несподіваною компанією на морі: "Потап помолодшав"
"Холостяк" Заливако потрапив під гнів українців через нове фото з Богдан: "Чому ваша Аня постійно..."
Величезна змія в одеському трамваї ошелешила людей, фото: "повзала по спині"
Ексчоловік Наташі Корольової злив у Мережу рідкісне фото колишнього зятя Пугачової: "Там багато цікавого"
"Ніхто не має права піднімати руку на людину, особливо беззахисну!"- написав Буряк.
Варто нагадати, що неприємний випадок з пенсіонером стався в маршрутному таксі №85 в Запоріжжі.
Після удару в голову пенсіонер впав. На опублікованих кадрах видно, як потерпілий пенсіонер сидить навпочіпки і тримається за забиту голову. Обурені пасажири викликали поліцію. А поки патрульні їхали, заблокували водія і не дали йому втекти.
Нагадаємо, що водій відмовився везти пенсіонерку, відео.
Як повідомляла Politeka, таксист вирішив покарати людей за зауваження, серед постраждалих дитина.
Також Politeka писала, що в Одесі маршрутник побився з пасажиром на дорозі, відео.