У Москві в музеї сучасної історії знайшли два українські прапори, які привезли представники російських ЗМІ з Донбасу.

Про це повідомляє «РБК-Україна».

Відомо, що прапори отримали пошкодження від осколків «Градів». На одне полотно нанесені слова підтримки Українською мовою. Якому саме військовому підрозділу прапори належали, залишається невідомим.

Перший прапор отримав в каталозі номер 20894853. Його привіз співробітник " Комсомольської правди "з відрядження в так звану"ДНР". Прапор знаходився в місцях боїв за аеропорт Донецька, які проходили в 2015 році.

Другий прапор отримав номер 20894604. Його доставив представник Федерального Агентства новин Романовський. Він також отримав прапор, коли перебував у відрядженні по території так званої «ДНР». Був він там в 2015 році. Прапор розписаний побажаннями військових ЗСУ:» молимося за вас«,» нехай Діва Марія вкриє вас своїм омофором«,» повертайтеся живими«,»бережи вас Бог".

Раніше ми повідомляли, що в італійському підручнику географії до «російського регіону» віднесли Україну, а крім неї ще країни Прибалтики, Молдову і Білорусь. Інформацію про це підтвердили в Посольстві України в Італії. Дітям пропонують виконати завдання. У ньому необхідно заповнити пропуски в тексті про межі російського "регіону".

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