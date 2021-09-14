В Україні бензин за час з січня по серпень додав у ціні 20%, а автогаз подорожчав на 35%.

Про це повідомили в Держстаті.

За даними офіційної статистики, з грудня минулого року бензин марки А-92 додав у ціні 23,1%. Таким чином, його ціна досягла 29,3 грн. за літр. Що стосується бензину марки А-95, він підріс в ціні на 21,4 відсотка. Таким чином вона досягла позначки в 30,3 грн. за літр.

Дизельне паливо піднялося на 17,9%. Ціна на нього досягла 28,4 грн. за літр. Скраплений газ для автомобілів додав у ціні 36,5%. Таким чином, за нього тепер доведеться заплатити 17,4 грн. за літр.

Раніше ми повідомляли, що Держекоінспекція після лабораторної експертизи знайшла неякісне паливо у Вінницькій області на одній із заправок. На АЗС в селі Городівка фахівці взяли проби бензину А-95 для їх випробування в лабораторії. Результати експертизи показали невідповідність між якістю палива та встановленими вимогами. Бензин не відповідав регламенту за такими характеристиками: частка кисневмісних сполук, масова частка кисню, об'ємна частка бензолу, вміст сірки, детонаційна стійкість. Пальне супроводжувалося необхідними документами-сертифікатом, декларацією про відповідність та паспортом якості.

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