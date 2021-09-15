У Києві водій автобуса марки МАЗ відзначився неадекватною поведінкою
Його дії потрапили на відео, яке стало поширюватися в мережі. Що дивно - користувачі мережі його підтримали і встали на його бік.
Відео того, що відбувається опублікував Telegram-канал Київ Оперативний.
Зокрема, водій комунального транспорту курив прямо за кермом автобуса. За словами автора відео, крім цього він ще й викинув недопалок за борт.
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"Татусю, вогнику не знайдеться? Там в КМДА великі начальники обіцяють температурний скринінг, кондиціонери та інші блага в громадському транспорті. Все б нічого, але мабуть вони зовсім забули про людський фактор", - підписали кадри.
При цьому багато користувачів мережі активно підтримують водія, не бачачи нічого протиправного в його діях. Мовляв, і зарплата у нього маленька і робота важка, відчепіться від людини.
Варто зазначити, що згідно з правилами автомобільних перевезень пасажирів водієві транспорту забороняється палити в салоні автобуса.
Крім того, водії повинні мати охайний зовнішній вигляд, а також утримувати в належному санітарному стані транспортний засіб.
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