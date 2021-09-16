Стелла Клименко, учасниця "МайстерШеф. Професіонали-3", раптово померла в понеділок, 13 вересня

На момент трагедії дівчина відпочивала в Єгипті. До цього вона перенесла коронавірус, але, за словами її матері, це ніяк не пов'язано з її смертю - у Стелли просто зупинилося серце. Деталі сім'я не розкриває.

Відомо, що рідні учасниці "МайстерШеф" збирають зараз кошти на те, щоб повернути тіло дівчини на батьківщину. У цьому їм допомагають її численні друзі. Так, подруга Стелли, з якою вона вчилася в школі, Лера Корф, розповіла подробиці у себе в "сторіз" в Instagram, передає Politeka.net.

"Стелла була у відпустці і померла прямо там в Єгипті. Її родині не зайвим буде фінансова допомога для репатріації... Я отримала просто неймовірну кількість прекрасних повідомлень, про мої сторіз написали в ЗМІ. І мене знайшов ще один наш зі Стелою однокласник. Хлопець, су-шефом якого була Стелла, провів вчора прямий ефір, плакав... Сьогодні їздив до її батьків і сказав, що кошти вдається зібрати. Нас багато - тих, хто її знав, і вас багато - тих, хто підтримує❤️. Вона була світлою людиною, раз мені пишуть навіть наші однокласники з початкової школи. Слава богу, що завдяки нашій активності і ЗМІ, все більше її друзів об'єднуються і знаходяться через десятиліття, щоб разом воскресити в пам'яті нашу Зірочку. Стелла, ми будемо вічно пам'ятати тебе", - звернулася її подруга.

Зазначимо, суддів "МайстерШеф" Ектора Хіменес-Браво і Ольгу Мартиновську потрясла звістка про смерть Клименко. В соцмережі шеф-кухарі принесли її рідним свої співчуття.

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