Про це, як пише Politeka.net, йдеться у новому зведенні Генштаба ЗСУ.
Так, повідомляється, що окупанти відтіснили наші підрозділи з центру міста, бойові дії тривають.
Крім того окупанти обстрілювалт з артилерії позиції Сил оборони у районах населених пунктів Лисичанськ, Сєвєродонецьк, Тошківка.
На Бахмутському напрямку наші воїни успішно відбили штурмові дії у напрямках Вікторівка – Врубівк та Комишуваха – Врубівка. Ворог відновив наступальні дії у районі населеного пункту Золоте. Закріплюється по рубежу Роти - Миронівка.
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Також повідомляється, що для покращення тактичного положення та оволодіння панівними висотами ворог безуспішно вів штурмові дії у напрямках Доломітне – Кодема, Доломітне – Новолуганське.
На Курахівському напрямку ворог завдав авіаудару штурмовиками по позиціях наших військ у районі Красногорівки, 15 км східніше Курахового.
На Авдіївському, Новопавлівському та Запорізькому напрямках противник гатив вздовж лінії зіткнення з метою перешкоджання перекиданню резервів на інші напрямки.
На Південнобузькому напрямку ворог веде позиційну оборону. Основні зусилля спрямовує на утриманні раніше захоплених територій. Здійснив інженерне обладнання позицій у районах населених пунктів Шилова Балка та Придніпровське.
Нагадаємо, раніше президент України Володимир Зеленський наголосив, що Северодонецьк став епіцентром протистоянна на Донбасі.
«Багато в чому саме там зараз вирішується доля Донбасу», - підкреслював Зеленський.
Також повідомлялося, що окупанти намагаються оточити сили ЗСУ.
Також Politeka.net писала, що Подоляк розповів, як можна покарати росію.
Крім того Politeka.net повідомляла, що в МВС відповіли на плани Лукашенка воювати за Західну Україну.