Ворог за підтримки артилерії вів штурмові дії у місті Сєвєродонецьк та має частковий успіх.

Про це, як пише Politeka.net, йдеться у новому зведенні Генштаба ЗСУ.

Так, повідомляється, що окупанти відтіснили наші підрозділи з центру міста, бойові дії тривають.

Крім того окупанти обстрілювалт з артилерії позиції Сил оборони у районах населених пунктів Лисичанськ, Сєвєродонецьк, Тошківка.

На Бахмутському напрямку наші воїни успішно відбили штурмові дії у напрямках Вікторівка – Врубівк та Комишуваха – Врубівка. Ворог відновив наступальні дії у районі населеного пункту Золоте. Закріплюється по рубежу Роти - Миронівка.

Також повідомляється, що для покращення тактичного положення та оволодіння панівними висотами ворог безуспішно вів штурмові дії у напрямках Доломітне – Кодема, Доломітне – Новолуганське.

На Курахівському напрямку ворог завдав авіаудару штурмовиками по позиціях наших військ у районі Красногорівки, 15 км східніше Курахового.

На Авдіївському, Новопавлівському та Запорізькому напрямках противник гатив вздовж лінії зіткнення з метою перешкоджання перекиданню резервів на інші напрямки.

На Південнобузькому напрямку ворог веде позиційну оборону. Основні зусилля спрямовує на утриманні раніше захоплених територій. Здійснив інженерне обладнання позицій у районах населених пунктів Шилова Балка та Придніпровське.

Нагадаємо, раніше президент України Володимир Зеленський наголосив, що Северодонецьк став епіцентром протистоянна на Донбасі.

«Багато в чому саме там зараз вирішується доля Донбасу», - підкреслював Зеленський.

Також повідомлялося, що окупанти намагаються оточити сили ЗСУ.

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