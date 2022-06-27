Станом на 17:45 у Кременчуці 20 поранених та двоє загиблих — триває рятувальна операція

Про це повідомив заступник голови Офісу президента Кирило Тимошенко.

Ракетний удар по торговельному центру в Кременчуці – чергове підтвердження того, що Росія хоче завдати максимальної шкоди Україні та українцям.

"На момент удару на місці перебувало близько 1000 людей.

Це не військовий об'єкт, в ньому немає стратегічної цінності. Звичайний ТРЦ, куди люди прийшли за покупками.

Зараз робимо все можливе для того, щоб як можна швидше надати допомогу постраждалим. Направляємо швидкі на місце події, готуємо лікарні області для прийому поранених.

З усіх прилеглих районів на місце події прямують рятувальники аби загасити пожежу та працювати над ліквідацією наслідків", - повідомив він.