В України немає протиракетної оборони. Проте протиповітряна оборона збиває більшість ракет, які росія випускає по українським містам.
Про це розповів військовий експерт Олег Жданов.
вщині 14 ракет, з яких протиповітряна оборона збила 10.
“Це дивовижний показник, бо у нас немає протиракетної оборони. Наша протиповітряна оборона збиває в такій кількості ракети, з таким відсотком - більше 50. Це чудовий показник”, - наголосив Олег Жданов.
Він також пояснив, що протиракетна оборона може збивати як ворожі літаки, так і ракети. У той час як протиповітряна оборона по ракетам працює обмежено.
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