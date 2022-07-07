Після знищення ЗСУ військових об'єктів окупантів із високоточної зброї на тимчасово окупованій території Запорізької області в армії окупанта почалася паніка.

Про це, як пише Politeka.net, з посиланням на свої джерела повідомили в Управлінні стратегічних комунікацій ЗСУ.

«Орки масово залишають склади та бази зберігання озброєння та військової техніки мордора, побоюючись нових ударів дядичка "Ленд Ліза". Так, нещодавно, на тимчасово окуповану територію Запорізької області прибув підрозділ фсб рашки із завданням провести розшукові дії за фактом дезертирства близько 30 військовослужбовців московії, які залишили місця дислокації підрозділів», - повідомили в СтратКомі.

Тим часом в Мережі з’явилися кадри нової потужної пожежі в Донецьку. За непідтверджиними даними, ЗСУ завдали удару по черговому складу боєприпасів.

Раніше повідомлялося, що всього за 9 днів російські військові втратили 11 складів із військовою технікою. Ці склади знаходилися на тимчасово окупованій території України.

Так, під удар ЗСУ потрапили склади окупантів у Макіївці, Херсоні, Кадіївки, Сніжному, Попасній, Мелітополі на в інших містах.

Нагадаємо, російські ракети, які були випущені по України, розгорталися і летіли назад - очевидці зробили відео.

Також повідомлялось про появу перших фото з острова Зміїний після втечі окупантів.

Крім того Politeka.net писала, на скількі місяців, за даними відомого експерта, може затягнутися війна.