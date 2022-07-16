Саудівська Аравія на 50% збільшить видобуток нафти протягом двох місяців.

Політолог Юрій Романенко прокоментував підсумки зустрічі президент США Джо Байдена та наслідного принца Саудівської Аравії Мохаммеда бін Салмана.

Це дуже погана новина для росії, бо дешева саудівська нафта дозволить закрити потреби світового ринку за умов витіснення російської.

США допоможуть Саудівській Аравії отримати єгипетський острів Тиран, який знаходиться навпроти Шарм-аль-Шейху. Через острів Тиран має бути збудований міст до Єгипту, який зв'яже СА з Єгиптом і відкриє новий транспортний коридор, який потягне розвиток регіону вгору. Враховуючи, що там поряд буде знаходитись супер-місто Neum, то вигоди очевидні.

Зрештою, СА відкриває повітряний простір для авіації Ізраїлю. Таким чином, схоже на турне Байдена на Близький Схід можна вважати успішним", - резюмує Романенко.

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