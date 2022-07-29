Раніше найманці ПВК використовувалися Росією інакше, але війна все змінила.

З березня російська приватна військова компанія "Вагнер" діяла на сході України у постійній координації з російськими військовими. Раніше найманці ПВК використовувалися росією інакше.

Це свідчить про те, що армія росії відчуває дефіцит бойової піхоти. Про це в аналітичному зведенні заявили в міноборони Британії.

«Ймовірно, Вагнеру було призначено відповідальність за певні сектори лінії фронту, подібно до звичайних армійських підрозділів. Цей новий рівень інтеграції ще більше підриває давню політику російської влади щодо заперечення зв'язків між ЧВК та російською державою», - зазначають аналітики британської розвідки.

Раніше найманці ПВК використовувалися росією інакше. З 2015 року ця група зазвичай виконувала місії, відмінні від відкритої широкомасштабної регулярної російської військової діяльності.

Використання вагнерівців як піхотинців може свідчити, на думку розвідників, про кадровий "голод" в армії держави-агресора. Однак використання вагнерівців не зможе переламати хід війни та надії кремля на цих найманців марні.

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