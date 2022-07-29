На Рівненщині сталася смертельна дорожньо-транспортна пригода, у якій загинули молоді батьки 26-річний Роман Рункевич та його дружина 27-річна Світлана. Двоє дітей – 3-річна Аліса та двотижневе новонароджене маля залишилися сиротами.
Як повідомили у поліції області, аварія сталася на трасі у селі Яринівка. На закругленій ділянці дороги 26-річний водій автомобіля Peugeot Partner не врахував дорожню обстановку, виїхав на смугу зустрічного руху, де зіткнувся з бусом Volkswagen LT під керуванням 25-річного жителя Рівного.
Внаслідок лобового зіткнення молоді батьки загинули на місці, машину від удару сильно пом'яло, без шансу вижити. Їхні доньки – новонароджена, якій виповнилося лише два тижні, та трирічна – з різними травмами госпіталізовані до Рівненської обласної дитячої лікарні. За життя молодшої зараз борються лікарі, вона у комі у тяжкому стані.
"Досудове розслідування розпочато за ч.3 ст. 286 КК України за фактом порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило загибель кількох людей", - повідомили у поліції Рівненщини.
"Евакуюйтеся": мешканців однієї з областей вмовляють виїжджати, поки не пізно
"Відчинив двері, побачив у себе вдома бурятку": росіяни поселяються до квартир українців, які виїхали з окупації
Удар по бараку із захисниками "Азовсталі", розкрито справжні мотиви окупантів: "Згоріли в ліжках"
«Люди не змогли вибратися»: названо кількість жертв сильної пожежі у Москві
"Нам не дадуть вийти, нас покинули": оприлюднено відеозвернення російських окупантів з Херсону
Нагадаємо, Загарбники різко кинулися геть: на відео показали, як ЗСУ відбили танкову атаку ворога.
Як повідомляла Politeka, "Прилетіло більше 20 ракет": повідомлено про загрозу наступу з Білорусі по суші.
Також Politeka писала, що "Мразі": окупанти заявили про загибель полонених захисників "Азовсталі".