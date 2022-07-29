Захисників "Азовсталі", ймовірно, вже було вбито до обстрілу російськими терористами колонії в Оленівці.

Про це заявив радник Офісу президента України Олексій Арестович, посилаючись на дані відповідних експертів.

"Фахівці-піротехніки, аналізуючи російське відео з Оленівки, кажуть, що картина більше схожа на підрив речовини з високою температурою горіння всередині самої будівлі, ніж на результат обстрілу".

Попередньо, це не стільки (або не тільки) обстріл, скільки схоже на спробу прибрати сліди злочину після подій, що відбулися в будівлі.

Одна з головних ознак - люди в будівлі не розкидані, як від вибуху, а схоже, що обгоріли тіла людей, які вже були мертві на момент початку пожежі", - зазначає Арестович.

Нагадаємо, росія вбила 40 полонених у Оленівці Донецької області, закамуфлювавши це під "удар ЗСУ".

Після цього було розкрито справжні мотиви окупантів у злочині в Оленівці.

Крім того, місцеві здали, хто та як розстріляв колонію з українськими полоненими.