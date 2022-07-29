Защитники "Азовстали", вероятно, уже были убиты до обстрела российскими террористами колонии в Еленовке.
Об этом заявил советник Офиса президента Украины Алексей Арестович, ссылаясь на данные соответствующих экспертов.
"Специалисты-пиротехники, анализируя российское видео из Еленовки, говорят, что картина больше похожа на подрыв вещества с высокой температурой горения внутри самого здания, чем на результат обстрела.
Предварительно, это не столько (или не только) обстрел, сколько - похоже на попытку убрать следы преступления после событий, происшедших в здании.
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Один из главных признаков - люди в здании не разбросаны как от взрыва, а похоже, что обгорели тела людей, которые уже были мертвы на момент начала пожара", - указывает Арестович.
Напомним, россия убила 40 пленных в Еленовке Донецкой области, закамуфлировав это под "удар ВСУ".
После этого были раскрыты настоящие мотивы оккупантов в преступлении в Оленовке.
Кроме того, местному сдали, кто и как расстрелял колонию с украинскими пленными.