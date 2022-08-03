Гілка тепер назавжди залишиться вразливою для російських сил та їхнього шляху постачання з Криму до Херсона.

Російські війська в Україні зіткнулися з проблемами внаслідок українського удару по російському потягу з боєприпасами на Херсонщині. Вкрай малоймовірно, що залізнична гілка, що з'єднує Херсон із Кримом, залишиться працездатною.

Про це зазначила розвідка Британії у щоденному зведенні про ситуацію в Україні на Twitter.

Удар ЗСУ по ешелону з боєприпасами перервав постачання з Криму. При цьому зазначається, що російські сили, ймовірно, відновлять залізничну лінію протягом кількох днів. При цьому вона залишиться вразливим місцем для російських сил та їхнього логістичного маршруту поповнення із Криму до Херсона.

За даними британської розвідки, росія просуває нещодавно створену поромну переправу замість пошкодженого Антонівського мосту через річку Дніпро у Херсоні для використання у цивільних цілях. Однак російські збройні сили майже напевно використовуватимуть її для перекидання військ та матеріально-технічного постачання.

Також там назвали цілком ймовірним збільшення кількості цивільних осіб, які намагаються втекти з Херсона та околиць у міру продовження бойових дій та загострення нестачі продовольства.

"Це створить тиск на транспортні вузли та маршрути, що, ймовірно, призведе до вжиття заходів щодо контролю за пересуванням", - вважають у розвідці.

Нагадаємо, що окупанти рідше використовують авіацію та отримали відсіч на кількох напрямках.

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