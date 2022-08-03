Відома співачка Лайма Вайкуле, яка здобула величезну популярність та любов публіки в республіках колишнього СРСР, вперше публічно висловила свою позицію щодо російського вторгнення в Україну.

Так, Вайкуле, яка також є близько подругою Алли Пугачової та Максима Галкіна, вийшла на сцену з українським прапором під час концерту в литовській Паланзі.

"А як же по іншому? Чого ще від мене можна було чекати? Ми живемо в Латвії, я громадянка Латвії, наша політика та позиція зрозумілі", - сказала Вайкуле у розмові з журналістами Delfi.

Вайкуле також висловила впевненість у тому, що у Латвії немає людей, які за війну.

«Ось ми дивимося на блакитне небо, а по Україні запускають ракети, вбиваючи все живе», - заявила співачка.

На запитання, чи допускає вона відновлення концертів у Росії, Вайкуле відповіла негативно.

«Я навіть не знаю, як це може відбуватися емоційно! Але я не хочу, щоб люди ненавиділи», - пояснила артистка, додавши, що Балтія має бути єдиною, проти війни та проти всіх, хто її розв'язав.

У коментарях користувачі соцмереж відзначають, що з початку повномасштабного вторгнення минуло вже майже півроку, а артистка вирішила чітко висловити позицію тільки зараз. Інші пояснюють, що співачка мала великі проблеми зі здоров'ям, тому вона й мовчала. Додамо, раніше російські ЗМІ повідомляли, що у Вайкуле рецидив раку і вона нібито перебуває на лікуванні у США.

Втім, представники артистки стверджують, що з нею все гаразд.

«Не минуло й півроку», «Завжди шанував цю прекрасну співачку. Людина честі», «Пізно», «Такі дбайливі стали! А в перший день війни не кричали навіть!», «Зрозумівши через півроку, що перемога кремля більш ілюзорна, ніж 24-го лютого - коли визначилися ті, хто не визначився в 14-му році», «А до цього вона шість місяців у комі була чи в бункері сиділа?», «Довго думала», - пишуть у коментарях користувачі соцмереж.

Втім, багато хто відзначає, що краще пізно, ніж ніколи і дякують Лаймі за підтримку.

Додамо, що раніше стало відомо про візит російського співака та екс-чоловіка Пугачової Філіпа Кіркорова до окупованого Криму. Артист примчав до поранених окупантів, дарував їм квитки на свій концерт і одному із загарбників презентував новий мобільний телефон.

А ось Миколі Баскову, котрий відкрито підтримав росію у війні проти України, довелося вислухати від українки, що насправді коїть його країна на українській землі. Так, артисту розповіли, що росіяни бомблять мирні міста та вбивають громадянське населення.

Нагадаємо, що до госпіталю до поранених в Україні окупантів також їздив російський актор та зірка серіалу «Свати» Федір Добронравов.