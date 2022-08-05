На доказ того, що щоденник вела саме людмила путіна, журналісти навели кілька спільних рис між нею та автором постів.

У мережі знайдено щоденник колишньої дружини російського диктатора путіна, який вона нібито вела під вигаданим ім'ям.

Після зіставлення фактів про користувачку Олену та людмилу путіну журналісти фонду російського опозиціонера та політв'язня Олексія Навального дійшли висновку, що це одна й та сама людина.

На доказ того, що щоденник вела саме людмила путіна, журналісти навели кілька спільних рис між нею та автором постів.

Зокрема, на сторінці можна знайти інформацію про кількість дочок, знак зодіаку, навчальний заклад та спеціальність, місце проживання та роботи, хобі, відвідані культурні заходи, домашніх тварин – аналогічні факти є і в біографії колишньої дружини диктатора.

"Якась сволота написала, що на росію чекає крісіс... Брехня!!! Росію чекає велике майбутнє і процвітання. Ми станемо найкрутішими!", - запевняла вона в 2008 році.

У коментарях їй відповіли, що такі заяви — популізм і "понти перед Заходом", а у разі війни російська влада шукатиме зрадників і "перемагатиме завдяки використанню людей як гарматного м'яса". Коментар llenaa назвала "негатичиком". Загалом в наявності остаточно промиті мізки.

Взагалі вона не краща за колишнього чоловіка і на обличчя остаточно промиті мізки, ніби вчилася складати у самої пропагандистки Скабеєвої.

Найактивніше вона брала участь в обговоренні проблем у сімейному житті, розлученні, самотності та свободі.

Цікаво, що теми повідомлень людмили путіної часто стосувалися політики. У них автор вихваляє росію, стверджує, що росіянам добре живеться, підвищуються пенсії та заробітна плата, про що вона нібито знає від друзів, "які в цьому варяться".

Розслідувачі знайшли не лише блог, а й дві квартири путіної в Іспанії, сумарною вартістю понад €2 млн. Також Людмила з новим чоловіком Артуром Очеретним володіють 450-метровою віллою на Блакитному березі у Франції за €5,3 млн.

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