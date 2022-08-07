Про це повідомляється в зведенні Генштабу ЗСУ станом на ранок 7 серпня.
На Слов’янському напрямку в районі Богородичного та Долини, а також на Краматорському напрямку в районі Верхньокам’янського окупанти намагалися провести наступ, але успіху не мали та відійшли.
На Бахмутському напрямку ворог вів штурмові дії на напрямках Володимирівка – Яковлівка, Покровське – Бахмут, Відродження – Вершина, Новолуганське – Зайцеве. Українські воїни утримали позиції та відкинули окупантів назад.
Противник також продовжує ведення наступальних дій на напрямках Новолуганське – Кодема, Травневе – Кодема, Семигір’я – Зайцеве, бойові дії тривають.
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На Авдіївському напрямку окупанти вели невдалі наступальні бої в напрямках Новобахмутівка – Красногорівка, Спартак – Авдіївка, Веселе – Піски.
На Південнобузькому напрямку противник здійснював обстріли із танків та всього спектру артилерії по лінії зіткнення та в глибині оборони, намагається утримати зайняті позиції.
"Українська авіація та ракетно-артилерійські підрозділи продовжують вогневе ураження скупчень живої сили, військової техніки російських окупантів та складів з боєприпасами. Внаслідок втрат особовий склад ворога на деяких напрямках відмовляється йти в бій та вдається до саботажу", — додали в Генштабі.
Нагадаємо, донеччани звинуватили росіян в обстрілі міста.
Крім того, Politeka.net писала, чому і на скільки днів Миколаїв буде закрито.
Також повідомлялося, що нова тактика ЗСУ створила росіянам серйозні проблеми.