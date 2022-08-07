Погана ефективність збройних сил рф під час її вторгнення в Україну дорого обійшлася військовому керівництву росії.

Про це йдеться у звіті британських розвідників, який оприлюднило Міністерство оборони Великобританії на офіційній Twitter-сторінці 7 серпня.

За даними британців, невдачі в Україні призвело до звільнення щонайменше шести російських командувачів з початку бойових дій у лютому 2022 року. Так, командувачі Східного та Західного військових округів росії, швидше за все, втратили командування.

Генерал-полковник Олександр Чайко був звільнений з посади командувача Східним військовим округом у травні 2022 року. Генерал-полковник Олександр Журавльов, який командував Західним військовим округом з 2018 року, був відсутній на Дні ВМФ росії в Санкт-Петербурзі 31 липня 2022 року, його, швидше за все, замінив генерал-лейтенант Володимир Кочетков.

Генерал Олександр Дворніков згодом був усунутий після того, як отримав загальне командування операцією в Україні, і генерал Сергій Суровікін прийняв командування Південним угрупуванням військ від генерала Геннадія Жидка.

"До цих звільнень додається щонайменше 10 російських генералів, убитих на полі бою в Україні. Кумулятивний вплив на послідовність командування, ймовірно, сприяє тактичним і оперативним труднощам росії", — резюмують британські розвідники.

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