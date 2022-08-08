Про це повідомив радник мера міста Петро Андрющенко.

Так, в неділю в Приморському районі Маріуполя в житловому будинку пролунало три вибухи.

"Мінус два російських робочих бурята - підрядника і ще двоє в важкому стані. Влізли мародерити – нарвались на мінометні міни з часів оборони Маріуполя. Не жалко від слова зовсім. Маріуполь мститься", — розповів Андрющенко.

В Лівобережному районі в приватному секторі знову сталася стрілянина між росіянами та «днр»івцями.

"Цього разу не розподілили награбоване. За попередньою інформацією, один росіянин легкопоранений та за це п’ять «днрівців» заарештовано. Сподіваємось на швидку розправу російського військового недоправосуддя", — додав радник мера.

Також повідомляється, що криворукі російські електрики спалили новий трансформатор у Кальміуському районі Маріуполя та залишили район без світла.

"Окрім того, через дупорукість на вихідні подано струм у 350 вольт замість 220 по більшості районах. Наслідки – знешкоджена побутова техніка маріупольців там, де з’явилась електрика. Нема більш ефективних диверсантів, ніж російські будівельники. Погано, що від їх диверсій страждають маріупольці", — повідомив Андрющенко.

Нагадаємо, що ЗСУ вдарили відразу по кільком мостам та базам, окупанти у розпачі.

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