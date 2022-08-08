Про це повідомив радник мера міста Петро Андрющенко.
Так, в неділю в Приморському районі Маріуполя в житловому будинку пролунало три вибухи.
"Мінус два російських робочих бурята - підрядника і ще двоє в важкому стані. Влізли мародерити – нарвались на мінометні міни з часів оборони Маріуполя. Не жалко від слова зовсім. Маріуполь мститься", — розповів Андрющенко.
В Лівобережному районі в приватному секторі знову сталася стрілянина між росіянами та «днр»івцями.
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"Цього разу не розподілили награбоване. За попередньою інформацією, один росіянин легкопоранений та за це п’ять «днрівців» заарештовано. Сподіваємось на швидку розправу російського військового недоправосуддя", — додав радник мера.
Також повідомляється, що криворукі російські електрики спалили новий трансформатор у Кальміуському районі Маріуполя та залишили район без світла.
"Окрім того, через дупорукість на вихідні подано струм у 350 вольт замість 220 по більшості районах. Наслідки – знешкоджена побутова техніка маріупольців там, де з’явилась електрика. Нема більш ефективних диверсантів, ніж російські будівельники. Погано, що від їх диверсій страждають маріупольці", — повідомив Андрющенко.
Нагадаємо, що ЗСУ вдарили відразу по кільком мостам та базам, окупанти у розпачі.
Як повідомляла Politeka, окупанти в Україні пустили в хід "пастки" часів Афганістану.
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