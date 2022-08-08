Власник компанії "Байрактарів" вже придбав земельну ділянку в Україні, розробив проект самого заводу з виготовлення безпілотників та готовий реалізувати його до кінця.

Про це в інтерв'ю для "РБК-Україна" розповів посол України в Турецькій Республіці Василь Боднар.

"Зобов'язання розпочати будівництво заводу не лише політичне, а й практичне, оскільки на значній частині моделей, які будуть вироблятися на цьому заводі, стоятимуть комплектуючі українського виробництва", - пояснив Боднар.

Як зазначив посол, під час будівництва літальних апаратів можуть використовувати двигуни, колеса або інші запчастини саме українського виробництва. Уряд уже затвердив двосторонню угоду щодо будівництва заводу "Байракторів" в Україні та направив її до парламенту на ратифікацію.

На тлі цієї новини варто нагадати, що президент російської федерації володимир путін на зустрічі з турецьким лідером Реджепом Тайіпом Ердоганом також запропонував налагодити виробництво ударних безпілотників "Байрактар" у росії.

Але управління оборонної промисловості Туреччини не розглядає питання можливого співробітництва з росією щодо спільного виробництва безпілотників, адже це загрожує важкими наслідками для самої Туреччини.

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