Власник компанії "Байрактарів" вже придбав земельну ділянку в Україні, розробив проект самого заводу з виготовлення безпілотників та готовий реалізувати його до кінця.
Про це в інтерв'ю для "РБК-Україна" розповів посол України в Турецькій Республіці Василь Боднар.
"Зобов'язання розпочати будівництво заводу не лише політичне, а й практичне, оскільки на значній частині моделей, які будуть вироблятися на цьому заводі, стоятимуть комплектуючі українського виробництва", - пояснив Боднар.
Як зазначив посол, під час будівництва літальних апаратів можуть використовувати двигуни, колеса або інші запчастини саме українського виробництва. Уряд уже затвердив двосторонню угоду щодо будівництва заводу "Байракторів" в Україні та направив її до парламенту на ратифікацію.
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На тлі цієї новини варто нагадати, що президент російської федерації володимир путін на зустрічі з турецьким лідером Реджепом Тайіпом Ердоганом також запропонував налагодити виробництво ударних безпілотників "Байрактар" у росії.
Але управління оборонної промисловості Туреччини не розглядає питання можливого співробітництва з росією щодо спільного виробництва безпілотників, адже це загрожує важкими наслідками для самої Туреччини.
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