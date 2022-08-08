Чергова авіакатастрофа сталася у росії, всі люди на борту загинули.

У понеділок, 8 серпня, в республіці Комі під час заходу на посадку впав легкомоторний літак Cessna-177.

Авіакатастрофа сталася неподалік аеропорту Ухти — за 400 метрів від злітно-посадкової смуги. Після падіння літак спалахнув, на місці працюють оперативні служби.

Місцеві ЗМІ повідомляють, що літак використовувався авіалісоохоронною для виявлення лісових пожеж.

Внаслідок аварії загинули троє людей.

Раніше, 15 липня, у Новокубанському районі Краснодарського краю внаслідок зіткнення з ЛЕП під час посадки сталося падіння літака Ан-2. Обидві людини, що перебували на борту, загинули. Це була п'ята авіакатастрофа у росії за місяць.

Так, 17 червня у Білгородській області розбився штурмовик Су-25. Літак зачепив лінії електропередачі та впав на землю. 21 червня ще один військовий літак за схожих обставин зазнав аварії в Ростовській області.

Також дві НП сталися в Якутії: 21 червня там зник літак Ан-2, а наступного дня "зник з радарів" Ан-30.

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