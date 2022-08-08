У Кривому Розі з усіма почестями поховали захисника Маріуполя, бійця полку "Азов" Єгора Біркуна. Хлопець загинув під час боїв у місті-герої 23 березня. Однак поховати загиблого воїна змогли лише 8 серпня, за день до його дня народження – 9 серпня Єгорові мало виповнитися 25 років. Про це повідомив канал "Свої. Кривий Ріг".
Як повідомили журналісти, Біркун був бійцем змішаних єдиноборств і мав представляти Україну на Чемпіонаті світу з ММА, якби не війна. Герой нагороджений орденом "За мужність" ІІІ ступеня посмертно.
Біркун був уродженцем Кривого Рогу. Закінчив 81-у школу, потім навчався у металургійному технікумі. Вищу освіту здобув у Криворізькому національному університеті. Саме 23 березня, у день, коли загинув, Біркун мав перебувати не на війні, а разом із рештою спортсменів виступати на чемпіонаті світу з ММА GAMMA. Однак повномасштабне вторгнення держави-терориста зруйнувало всі плани.
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